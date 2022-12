Justin Bieber es capaz de dar lo mejor de sí cuando está en una relación

El joven cantante Justin Bieber, que puso punto final a su intermitente noviazgo con Selena Gomez el pasado mes de octubre tras cuatro años juntos, considera que el mayor error que comete la gente al juzgarle es considerarle "demasiado egocéntrico" como para mantener una relación estable, ya que en realidad él es uno de esos chicos que da lo mejor de sí mismo cuando tiene novia.

"Soy el tipo de chico que prefiere estar en una relación", asegura el intérprete en el próximo número de abril de la revista Men's Health.

Justin -a quien recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con la modelo Hailey Baldwin- asegura haber dejado atrás el estilo de vida plagado de excesos que le llevó a ser detenido en Miami por conducir bajo la influencia del alcohol y a ser condenado por arrojar huevos a la casa de un vecino en Calabasas (California).

"Aspiro a ser uno de los grandes. Este ha sido un gran año para mí en lo que respecta a darme cuenta de ciertas cosas. He dado un giro de 180 grados en comparación a cómo era antes. Ayer, hace un año, estaba en la cárcel", explica.

Desde el punto de vista de Justin, gran parte de la culpa de su errático comportamiento la tiene el haber tenido que crecer antes de tiempo y expuesto a la atención mediática.

"Tuve que crecer muy rápido. Es casi como si hubiera crecido para el público pero no para mí mismo. Hubo algunas cosas que sí pude hacer, como tener relaciones sentimentales y conversaciones con gente, pero en lo que respecta a crecer, me perdí un montón de cosas", revela la joven estrella del pop, quien a pesar de haber madurado a pasos agigantados en los últimos meses no quiere perder su espíritu infantil: "Quiero seguir siendo siempre... quiero tener una sensación de pureza dentro de mí. No quiero perder mi inocencia".

Bang Showbiz.