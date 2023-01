Justin Bieber, cansado de disculparse por sus errores del pasado

Aunque el cantante Justin Bieber comprende que le critiquen por sus errores pasados, que incluyen numerosos encontronazos con la justicia, también cree que la gente no es consciente de lo difícil que resulta ser adolescente y lidiar con una fama del nivel de la suya.

"El hecho de que nadie aceptara que yo también podía cometer errores era muy hipócrita, porque todos sabemos que cuando tienes 19 o 20 años cometes errores. Yo tengo acceso a muchas más cosas y estoy siendo observado con microscopio, las cámaras me rodean todo el tiempo. Así que lo comprendo, pero no voy a disculparme más", afirmó el joven en una entrevista radiofónica con Nick Grimshaw en BBC Radio One.

Publicidad

Justin intenta no darle demasiada importancia a la opinión que los demás tienen de él porque sabe que puede resultar muy peligroso.

"Si te preocupa demasiado que la gente te quiera, entonces, cuando empiecen a odiarte, todo ese odio te matará. Así que yo intento ser neutral y comprender que, aunque tengo unos fans maravillosos y mantenemos una relación fantástica, no tengo que involucrarme tanto como para que vaya a ser el fin si no le gusto a alguien. O si veo algo en la prensa, pienso que es una pena que digan cosas malas de mí, pero todavía voy a seguir saliendo a tomarme unas cervezas", añadió.

Por: Bang Showbiz