Julio Iglesias, sobre Isabel Preysler y Vargas Llosa: 'Que sean felices, la vida es muy corta'

El cantante Julio Iglesias está encantado de que su exmujer Isabel Preysler haya rehecho su vida sentimental junto al escritor Mario Vargas Llosa porque él es el primero que sabe lo bonito que es enamorarse, y por eso les desea toda la felicidad del mundo.

"Que sean felices, que la vida es corta. Porque en el fondo, el enamorarse es una maravilla, y si lo están, es genial", afirmó el cantante en una entrevista al periódico colombiano El Tiempo.

Para sí mismo, lo único que pediría Julio en este momento de su vida sería detener el paso del tiempo.

"[Me gustaría] que el tiempo sea más largo, incluso pararlo. Estar una semana con los mismos años y los mismos días. Ya con eso me conformo. A nosotros, la gente que quiere sobrevivir tanto, lo que más nos gustaría es cambiar la edad con nosotros", añadió.

Por suerte para él, Julio cuenta con el apoyo de su mujer Miranda para ayudarle a sobrellevar los achaques de la edad, ya que él mismo ha reconocido anteriormente que la madre de sus hijos más pequeños -Miguel Alejandro (18), Rodrigo (16), las gemelas Cristina y Victoria (14) y Guillermo (8)- es una experta en facilitarle la vida.

"Mami, feliz cumpleaños. No sabía cuando era joven que podía encontrar a una persona como tú. Has hecho mi vida un camino fácil y yo siempre he andado por caminos difíciles. Te amo", escribió Julio en Instagram con motivo del 50 cumpleaños de Miranda.