Juan Guilera habla del duro cáncer que se llevó a su papá: “se fue en un mes y medio”

Juan Guilera se despidió de su papá hace 13 años, Carlos Guilera falleció a causa del cáncer. En ese momento el actor tenía 25 años, pero cinco antes fue que los médicos se dieron cuenta de que el hombre tenía un tumor en el riñón.

Con varios cuidados vivió varios años bien, sin embargo, repentinamente los médicos descubrieron que la enfermedad había hecho metástasis en otros órganos como el esófago y, según cuenta el protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, "se fue en un mes y medio".

El argentino explica que no sabe por qué a una persona le da cáncer y relata que durante varias semanas sus días eran un calvario y la estadía en el hospital eran cada vez más complicados, tanto para él, como para su familia.

Juan Guilera supo que su papá moriría

Los médicos le dijeron al actor que Carlos Guilera tenía cáncer en etapa cuatro y ahí se dio cuenta de que el hombre moriría, sin embargo, él no lo sabía y era decisión de sus seres queridos si le contarían o no: "me lo terminó preguntando solo a mí y yo se lo dije", relató.

Para Guilera este fue el peor momento de su vida, vio como su padre desmejoraba, se perdía entre los medicamentos y sufría hasta el final de sus vidas. Eventualmente falleció en Buenos Aires después de que Juan pudiera despedirse y decirle que lo amaba.

