Resumen capítulo La Red: Famosa actriz responde a las críticas por su apariencia física

En este capítulo de La Red varios famosos estuvieron al frente de la cámara para hablar sobre sus historias de vida y los cambios que han afrontado a lo largo de esta. El primero que impactó fue El 'Charrito Negro', quien recientemente tuvo un accidente de tránsito en Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con su equipo de trabajo, la camioneta presentó una falla que impidió frenar a tiempo, lo que ocasionó una colisión con dos motos y un taxi. Como resultado, tres personas resultaron lesionadas, aunque afortunadamente ninguna de gravedad.

Después aparece el actor Fabián Ríos, quien hace unos días perdió a su abuela Paulina, a quien le decía de cariño ‘Nonita’. Para el actor, ella representó mucho más que un lazo familiar: fue una influencia profunda en su crecimiento personal y profesional. Él ha compartido que las enseñanzas de su ser querido marcaron su camino, inspirándolo a valorar la unión familiar como un principio fundamental en su vida.

Luego Laura Perico cuenta cómo la han criticado por el cambio físico que ha tenido a lo largo de los años. Revela cómo tiempo atrás le solicitaron que tuviera un tono de piel más bronceado, una situación que describe como difícil. Como no era posible hacerlo de forma natural, recurrían al maquillaje en sus piernas para disimular su color claro, que corresponde a su tono natural.

Finalmente, Gloria Trevi habló frente a las cámaras de La Red y envió mensaje tierno a la imitadora Mini de Yo Me Llamo. "La amo, la vi cantando 'Todos me miran' y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres", añade.

