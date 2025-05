Laura Perico ha recibido críticas por su apariencia: “Uno deber tener una mente muy fuerte”

La actriz Laura Perico, reconocida por su participación en producciones como Bolívar, La niña y La suegra, alza su voz contra los exigentes cánones de belleza impuestos en la industria del entretenimiento.

La artista expresó su incomodidad ante las críticas que ha recibido por su apariencia actual, cuestionando la presión constante que enfrentan quienes se dedican a la actuación. En donde ha indicado que la han juzgado y que este medio está muy marcado por este esquema.

Hace un tiempo le pidieron que se bronceara, pero ella dice que fue un momento complejo. Como dicho procedimiento no podía realizarse en ella, tenían que maquillarse las piernas para no lucir tan blancas, que es su tono de piel.

Por otra parte, le han criticado por las canas que tiene, pero ella está muy feliz con este detalle en su cabello. Asimismo, dice que no tiene por qué cambiar para poder agradarle a alguien, y más que ya no tiene 24 años, sino 35. "No te creas todo lo que te dicen, sino que te ayuden y te apoyen".

