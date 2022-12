Jessie J recuerda su enfermiza niñez

La cantante Jessie J ha desvelado que sufrió una arritmia cardíaca cuando era pequeña, por la que tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios y enfrentarse a complicaciones en sus tratamientos médicos.

"Cuando tenía nueve años me diagnosticaron una arritmia cardíaca y me recetaron un beta bloqueador [medicación para combatir los trastornos del ritmo cardíaco] que me provocó efectos secundarios y mi piel se volvió de color verde. Convertirse en la hermana pequeña de Shrek en el colegio no fue nada fácil para mí. Tuve que seguir varios procedimientos médicos para corregir mi enfermedad", explicó la artista al periódico Metro.

La peligrosa reacción alérgica que sufrió con los medicamentos obligó a Jessie a cambiar hábitos diarios tan importantes como la alimentación, con el objetivo de combatir su enfermedad de corazón y de prevenir futuras complejidades médicas.

"Desde que era pequeña he aprendido a adaptar mi modo de vida para que las posibilidades de caer enferma fueran mínimas. Cuando tenía 18 años, sufrí un pequeño derrame cerebral en Hamleys [famosa tienda de juguetes], pero ya sabía lo que era hacer frente a una enfermedad inesperada y simplemente me concentré en mejorarme lo más rápidamente posible", comentó la intérprete al mismo medio.

La reconocida solidaridad de Jessie ha hecho que la británica dedique su música a los jóvenes que padecen sus mismos problemas de salud, a los que quiere ayudar con sus letras a ver la luz al final del túnel.

"Siempre he escrito poesía y ha sido ahora cuando esos poemas han empezado a convertirse en canciones, y me he dado cuenta de que todas las cosas que me han pasado han sucedido por una razón. Ahora tengo que utilizarlas de una forma positiva para inspirar a los jóvenes y ayudarles a conseguir sus sueños", afirmó la cantante.

Por: Bang Showbiz