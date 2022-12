Jessie J aconseja a otros artistas cómo lidiar con la fama

La cantante Jessie J intenta ofrecer su apoyo y sabio consejo a sus compañeros de profesión siempre que se le presenta la oportunidad, ya que es consciente de lo difícil que puede resultar vivir bajo el escrutinio constante de los medios, una sensación que desde su punto de vista solo pueden comprender quienes se encuentran en la misma situación.

"Todos hemos estado en esa situación y sabemos lo duro que es. Hasta que eres famoso y te enfrentas a todo lo que te enfrentas no puedes entenderlo. Nadie puede. Creo que es muy importante que la gente que se encuentra en situaciones similares se ayude mutuamente, así que en ocasiones tiendo mi mano a los demás. Si ellos la aceptan, perfecto. Es fundamental que nos apoyemos los unos a los otros, porque este mundo no es nada fácil", aseguró la artista en declaraciones a la agencia BANG Showbiz.

En esa misma línea de pensamiento, Jessie J tampoco cree que sea algo positivo ignorar las críticas negativas o los comentarios directamente negativos.

"Siempre intento explicarle a mi entorno que, cuando lees algo cruel o directamente falso sobre ti, todo el mundo te dice que lo ignores, que simplemente es gente negativa. Pero si alguien se acercara a ti en medio de la calle y te gritara a la cara o le dijera a tu novio o novia una mentira, no harías como si no hubiese pasado nada. Ignorarlo no es una reacción humana, y no se trata simplemente de gente negativa, sino de acoso puro y duro", concluyó.