Jessica Simpson puede conciliar familia y trabajo gracias a su marido

La cantante y diseñadora Jessica Simpson está muy agradecida a su marido Eric Johnson por ayudarle a poder compatibilizar el cuidado de sus hijos, Maxwell (3) y Ace (2) con su carrera en la moda.

"Me ayuda mucho, pero ante todo es padre. Y es un fantástico marido. Le digo que tengo que ir a una reunión y me dice: 'Vale, llevaré a Maxwell a clases de equitación. Quiere que siga haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora", cuenta Jessica a Us Weekly.

Publicidad

La firma de la artista vende mil millones de dólares al año gracias al trabajo de su padre, Joe Simpson, quien cerró acuerdos hace más de 10 años, y de su madre, Tina Simpson, quien se encarga de mantenerlo.

Pese a todo, Joe -actualmente fotógrafo de moda- se quejaba recientemente de que no se había sentido "respetado" cuando era mánager de sus hijas, Jessica y Ashlee, pero confiaba en que la gente reconozca sus aptitudes con la cámara.

"Durante los últimos 16 o 17 años, he sido 'el padre de Ashlee Simpson' o 'el padre de Jessica Simpson'. Mi adjetivo siempre era: 'el padre de Jessica Simpson, Joe Simpson'. Comencé siendo respetado [como psicólogo], pero luego nadie respeta a un padre/mánager, por lo que nadie me respetaba y ahora me gustaría ser respetado como fotógrafo, que alguien diga: 'Guau, mira, tiene talento'", decía al New York Daily News.