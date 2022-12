January Jones dejó plantado al presidente Barack Obama porque su hijo estaba enfermo

La actriz de la exitosa serie 'Mad Men', January Jones, admite que educar en solitario a su hijo Xander (3) supone todo un "desafío", aunque ella está dispuesta a realizar sacrificios, como no acudir a una reunión con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, si su hijo la necesita.

"Es un desafío, pero no soy la única madre que tiene que lidiar con ello. Me las arreglo y hago sacrificios. Se suponía que tenía que ir al museo Smithsonian para conocer al presidente, pero no pude porque mi hijo estaba enfermo", reveló la intérprete a la revista OK!

Sin embargo, January no está dispuesta a permitir que sus responsabilidades como madre se interpongan en sus planes profesionales.

"Quiero ser feliz y quiero ser una buena madre, pero también soy una persona bastante ambiciosa. Quiero conseguir cosas en esta vida. Siempre siento la necesidad de mejorar", reconoció la estrella, que por ahora considera que su carrera profesional no ha hecho más que ayudarla a mejorar como ser humano: "Me he convertido en una mejor persona, y la experiencia de ser madre me ha abierto los ojos a todo un mundo nuevo. Creo que también me he convertido en una amiga mejor. Cuando grabas una serie vives en una burbuja, así que he aprendido a valorar las relaciones reales. Me siento muy afortunada. En el fondo no tengo quejas".