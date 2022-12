Jane Fonda: 'La sociedad obliga a las adolescentes a ser sexis y vírgenes'

La veterana actriz Jane Fonda (76) cree que las adolescentes reciben constantemente "mensajes contradictorios", ya que se les anima a mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, pero al mismo tiempo, se les inculca que tengan cierto 'sex appeal'.

"Las chicas adolescentes tienen mucha presión por parte de los medios. Supuestamente tienes que ser sexy y delgada. Sin embargo, los valores familiares y de la sociedad dicen cosas como: 'Sé una buena chica y virgen hasta el matrimonio'. Estos mensajes tan contradictorios les llegan constantemente", señaló la intérprete al programa Entertainment Tonight.

Pero Jane considera que los chicos se enfrentan a presiones similares, ya que se les enseña a encarnar el estereotipo masculino, algo que considera poco saludable.

"El mensaje que se transmite a los chicos es: 'Sé un hombre, no llores, no muestres tus emociones, no quieras a tu madre demasiado'. Todo ese tipo de cosas. Y esto desarrolla una especie de masculinidad tóxica", apuntó.

La polifacética artista recordaba recientemente su difícil juventud, una época marcada por el suicidio de su madre, el carácter distante y difícil de su padre -Henry Fonda- y las insinuaciones por parte de su madrastra sobre su sobrepeso, lo que afectó seriamente a la actriz, que llegó a desarrollar problemas de autoestima y bulimia.

"Nunca me sentí guapa ni segura de mí misma. Mi padre no me decía que estaba gorda directamente, pero su mujer me solía decir que mi traje de baño era demasiado pequeño, que el cinturón estaba demasiado apretado o que mi falda era demasiado corta. Me convertí en bulímica y anoréxica", explicaba recientemente a la revista People.