Jake Gyllenhaal es un apasionado del bricolaje

El popular actor asegura que una de sus grandes aficiones para el tiempo libre consiste en unirse a su adorado padre en una exigente sesión de bricolaje, una actividad que no solo le permite estrechar lazos con su progenitor Stephen sino que le ofrece la excusa de colocarse el gorro de cocinero para preparar calóricas comidas con las que amenizar la tarde.



"Me encanta trabajar con la madera y construir mis propios proyectos. La carpintería es una de esas labores preciosas que heredé de mi padre y que solo me gusta desarrollar cuando estoy con él. Mi padre y yo podemos presumir orgullosos de las muchas cosas que hemos fabricado juntos, por lo que solemos celebrar el trabajo bien hecho con un buen banquete que yo mismo me encargo de preparar. Quizá me guste más la cocina que el mismo bricolaje", reveló el intérprete a la emisora de radio británica Magic Breakfast.



Aunque no cambiaría una jornada junto a su padre por nada del mundo, el guapo artista está deseando tener la oportunidad de cruzar el Atlántico e instalarse en uno de los teatros más emblemáticos de Inglaterra, el longevo Old Vic Theatre, ya que en su opinión este edificio es uno de los templos de la interpretación y el lugar en el que todo actor se quiere consagrar. Pese a que ese deseo tendrá que esperar un tiempo hasta que pueda materializarse, la estrella de cine no duda en explicar las razones que justificarían un cambio repentino de residencia.



"El Old Vic Theatre es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y el sitio en el que cualquiera de nosotros pagaría por actuar.



Me encantaría pasar una temporada en Inglaterra trabajando a diario para una comunidad artística tan reputada, así que desde aquí quiero animar a los productores británicos a que me llamen y me ofrezcan algo. No me lo pensaría dos veces a la hora de hacer la maleta", bromeó.

Fuente: Bang Showbiz