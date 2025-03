Isabel Cristina Estrada revela quién es su pareja actual y cuánto llevan juntos

El pasado 27 de febrero, la actriz Isabel Cristina Estrada fue noticia al confirmar que, a sus 45 años, será mamá por primera vez. Tenemos todos los detalles de su embarazo, pero en entrevista con La Red revela aspectos de su vida que pocos conocían.

En primer lugar, cuenta que siempre tuvo el sueño de vivir la maternidad, pero que lamentablemente sufrió la pérdida de un bebé con su segundo esposo, de quien se separó. Este hecho la afectó profundamente: “Me dio muy duro, me tocó ir a psiquiatra y psicólogo porque me dolió muchísimo. Sentía que mi valía era muy chiquitita y tiré la toalla… Me dolía el alma”, confiesa la actriz.

Pareja Isabel Cristina Estrada

Ahora, la influenciadora espera un hijo con su nueva pareja, Juan David Aristizábal, con quien lleva año y medio de relación. Estrada envía un mensaje de esperanza y fe: a pesar del diagnóstico clínico que recibió, logró quedar embarazada y está viviendo esta etapa con mucha ilusión y gratitud.

