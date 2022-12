Irina Shayk sí come hamburguesas

Nadie pensaría que el vestido de Versace con el que la modelo Irina Shayk consiguió acaparar todas las miradas en la fiesta posterior a los Óscar de Vanity Fair era compatible con atiborrarse a hamburguesas del catering. Pero resulta que sí lo es, visto cómo la maniquí rusa acudió a la cita dispuesta a romper su propio récord del año pasado, cuando logró comerse tres en total.

"Estoy muy emocionada, esta es mi cuarta vez aquí y estoy muy emocionada porque es mi fiesta favorita del año. Hay muchas mujeres sexys y guapas, muchas hamburguesas... Es la noche perfecta. Y sí, sí que como hamburguesas. La gente no se lo cree, pero sí las como. El año pasado me comí tres, y este año tengo pensado llegar hasta la cuarta. ¿Por qué no?", aseguró Irina sobre la alfombra roja de la exclusiva velada celebrada en Los Ángeles.

Aunque en esta ocasión en concreto Irina -a quien recientemente se la ha relacionado con el piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton tras poner punto final a su noviazgo de casi cinco años con el futbolista Cristiano Ronaldo- acudió sola a la celebración, no ha renunciado a rehacer su vida sentimental en cualquier momento si consiguiera encontrar a un hombre "honesto y leal".

"Lo que estoy buscando en un hombre es... Creo que me gustan los hombres honestos, y me encanta que el hombre sea leal a la mujer. Creo que eso es lo más importante en un hombre", revelaba la maniquí a E! News.