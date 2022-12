Insólito, Pharrell Williams detesta salir de fiesta

En contra de lo que se pudiera pensar, el cantante Pharrell Williams no es amigo de salir, beber y bailar, porque ya tiene suficiente con su trabajo sobre el escenario.

"No soy muy fiestero. Es como preguntarle a un empleado del McDonalds si quiere nuggets de pollo para cenar. Es lo que haces todo el día", declaró a la revista Ahlan! de Abu Dabi.

Lejos de bailes, música y muchedumbres, el cantante -casado con Helen Lasichanh y padre de Rocket (6)- dará la bienvenida al nuevo año con un espectáculo pirotécnico.

"Probablemente estaré recibiendo el Año Nuevo con un inimaginable espectáculo de fuegos artificiales. Eso ya por sí mismo será algo diferente", aseguró.

Diferente también es su sombrero. Tan peculiar es el diseño de sus tocados que la gente continúa haciendo de eso un tema de conversación; algo que Pharrell no termina de comprender.

"Creo que es asombroso que se siga hablando sobre eso ahora mismo, sobre todo porque no he llevado el sombrero durante años. ¿Quién lo hubiera sabido? No haces las cosas para que te presten atención, haces las cosas por cómo te sientes en ese momento", concluyó el cantante.

Por: Bang Showbiz