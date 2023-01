¡Increíble! Elizabeth Hurley se lleva a las mil maravillas con todos sus ex

La actriz Elizabeth Hurley ha conseguido lo imposible: continuar siendo amiga de la gran mayoría de sus ex, entre los que se incluyen el actor Hugh Grant, el exjugador de críquet Shane Warne, con quien llegó a estar incluso comprometida, y su exmarido Arun Nayar. Aunque para muchos pueda resultar una situación sorprendente e incluso antinatural, la guapa estrella no ve por qué no debería mantener en su vida a unas personas que significaron tanto para ella.

"La cuestión es que, si alguien es encantador, cómo no vas a llevarte bien con él. Ninguno de nosotros le hemos hecho nunca nada malo al otro. Hugh y Arun en concreto siguen siendo muy importantes para nosotros", afirma la intérprete británica en una entrevista a la revista You, refiriéndose a ella y a su hijo Damian (15), quien convivió con el empresario indio durante los cuatro años que duró el matrimonio de este con su madre. "Y Shane sigue siendo un buen amigo, la otra noche estuvimos mandándonos mensajes. Y Damian adora a los tres hijos de Shane, así que siempre estaremos unidos de una forma u otra", añade.

Por otra parte, Grant -con quien Elizabeth mantuvo una relación de 13 años- fue el elegido por la guapa artista para ser el padrino de su único hijo, demostrando así que entre ellos sigue existiendo mucho cariño, si bien no el amor que en algún momento los unió.

Por ahora, Damian -fruto de un fugaz romance de la actriz con Steve Bing- es el hombre más importante en la vida de Elizabeth, pese a lo cual recientemente tuvo que tomar la decisión de enviarle a un colegio interno por su propio bien.

"Mi madre nos ayuda en todo lo que puede, pero ella pertenece a otra generación. Si Damian acudiera a un colegio normal en Londres, y yo tuviera que irme lejos por trabajo, no creo que ella pudiera lidiar con todo en mi ausencia. Ya estuvo en un colegio normal durante un tiempo, en el campo, pero me resultaba muy estresante no saber quién iba a ocuparse de todo, y como es hijo único y nunca va a tener hermanos, quería que tuviese otros niños a su alrededor. En casa estamos bastante aislados, no hay vecinos como en el lugar en que crecí yo. En aquel entonces podías subirte a la bicicleta y buscar a alguien para salir a jugar. Él no tenía eso. Ha sido la decisión adecuada y está muy feliz donde está".

Madre e hijo tienen la oportunidad de recuperar el tiempo perdido en las vacaciones escolares, cuando Damian visita a la intérprete en el set de rodaje de la serie 'The Royals', en la que el joven ya ha contado con un pequeño papel y en la que también ha trabajado detrás de las cámaras.

"Ahora pasamos una vacaciones maravillosas en el set; y a él le encanta, prefiere estar allí que en cualquier otro lugar. Aunque a una parte de mí sí le gustaría escaparse a algún sitio", admite.

Por: Bang Showbiz