Hijo de David Beckham recibe una interesante propuesta musical

Después de estrenar las pasadas navidades su primer tema original como cantante, un villancico con fines benéficos titulado 'If Every Day Was Christmas' [Si Cada Día Fuera Navidad], Cruz Beckham ha preferido limitar su trabajo musical a las redes sociales, donde comparte de manera habitual -y con mucho éxito, para ser justos- versiones de algunos de los temas más populares del momento.

Sin embargo, el inmenso potencial del joven de 11 años no pasa desapercibido para nadie, gracias a la combinación de su talento musical y al reclamo comercial que supondría ver al retoño de una Spice Girl seguir sus pasos en el mundo del pop. Los componentes de la banda The Vamps ya han tomado buena nota al respecto y no han tardado en extender una interesante invitación al aspirante artista, que además resulta ser el hermano pequeño de su buen amigo Brooklyn Beckham.

"Ya se lo he dicho a él en el pasado, sería muy divertido hacer algo juntos", ha asegurado James McVey. "Me parece maravilloso que esté trabajando en ello; he visto algunas de las cosas que publica en Instagram y me parece muy bueno. Es increíble que haya comenzado a tocar la guitarra desde el principio, es algo que admiro mucho. Creo que tenemos que tenerle muy en cuenta de cara al futuro. Me encantaría que colaboráramos juntos".

Lo cierto es que durante años el más pequeño de los tres hijos varones del matrimonio Beckham quedó eclipsado por el talento como fotógrafo de su hermano mayor y la incipiente carrera como modelo de su otro hermano, Romeo, que se ha desarrollado principalmente de la mano de la casa Burberry. Al igual que Brooklyn, Cruz también demostró cierto talento con el balón aunque sin llegar a los niveles de su famoso padre, pero para sorpresa de su propia familia -incluida su madre- finalmente los genes de Victoria parecieron pesar más que los del futbolista retirado.

"Es muy musical, y la verdad es que nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que podía cantar. Siempre había sido uno de esos niños que se dedica a jugar al fútbol, pero un día estábamos en el coche y le escuché cantar desde el asiento trasero, y me dije a mí misma: 'Vaya, tiene una buena voz'", reconocía asombrada la diseñadora en el programa 'Late Night With Seth Meyers'.

