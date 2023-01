Hijo de Angelina Jolie sufre pequeño accidente durante vacaciones

El pequeño Pax (12), hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie , se ha lesionado la pierna derecha, aunque no ha llegado a fracturársela, según ha contado una fuente a la revista People.

La famosa pareja y sus seis hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Knox, Vivienne y el mencionado Pax han pasado estos días recorriendo Tailandia y otros puntos de Asia, ya que Angelina se encuentra dirigiendo en Camboya 'First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia', película basada en un libro que narra el brutal régimen de los Jemeres Rojos. En la cinta participará Maddox (14), quien fue adoptado por Brad y Angelina en Vietnam en 2007.

"Maddox está deseando actuar. Esto es un sueño hecho realidad para él. Ha leído el libro sobre el que está basada la película y habla el idioma, encaja perfectamente", contaba anteriormente una fuente cercana a la pareja a la edición estadounidense de la revista OK!

El adolescente -quien fue adoptado en un orfanato de Camboya en 2002- ya apareció en la película de Brad 'Guerra Mundial Z', aunque en aquella ocasión su papel no tuvo ningún diálogo.

Por: Bang Showbiz