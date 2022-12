Hija de Jenni Rivera aclara rumores por la venta de la casa de su madre

La joven Chiquis Rivera, hija de la fallecida estrella mexicana Jenni Rivera, ha querido aclarar los motivos que le han empujado a sacar al mercado por 4.5 millones de dólares la mansión familiar situada en la exclusiva localidad de Encino, en California, que su madre ayudó a rediseñar tras adquirir la propiedad en 2009.

"Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero la tuvimos que tomar porque es lo más inteligente. Es una casa demasiado grande y esto es lo mejor. A veces la casa se siente muy vacía porque es demasiado grande y ya no está mi madre en ella para llenarla con su calor. No la vendemos porque ya no haya dinero, no es por eso. Lo hacemos porque es lo correcto. Tenemos que ser inteligentes y creo que mi madre habría hecho lo mismo", aseguró Chiquis al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Lo más difícil ahora para Chiquis -que se había distanciado completamente de su famosa madre antes de que esta falleciera en un accidente de avión en 2012 después de que se rumoreara que había mantenido un romance con su padrastro, Esteban Loaiza- será decidir qué hacer con las pertenencias de la cantante, que aún continúan repartidas por las siete habitaciones y diez baños de la casa.

"Me siento triste porque ni siquiera hemos pensado dónde vamos a poner las cosas de mi madre... Creo que le vamos a dar algunas cosas a mi abuelita y otras a mi tía Rosie. Yo me quedaré con otras... Creo que eso va a ser lo más difícil, abordar las cosas de mi mamá. Pero me parece que también nos ayudará a cerrar un poco nuestras heridas al no estar ya en la casa".

