Harry Styles cantante de One Direction quería ser abogado

Si la vida, y su participación en 'Factor X', no le hubiera puesto en la banda británica más famosa del momento, Harry Styles tiene claro que hubiera sido abogado. Aunque la primera opción del componente de One Direction no era la judicatura precisamente, si no algo relacionado con los músculos.

Publicidad

"Quería ser fisioterapeuta pero mis profesores me dijeron: 'No hay trabajo en eso'. Así que decidí ser abogado. Esto pasó antes de que tuviera que empezar a trabajar duro para serlo. Pero ahora puedo decir: 'Hubiera sido abogado'", contó el cantante en 'Entertainment Tonight'.

Por su parte, su compañero de grupo Louis Tomlinson tenía planes de convertirse en profesor, mientras que Niall Horan cree que estaría en la universidad, aunque no tiene muy claro haciendo qué.

"Si te soy sincero no sé qué estaría haciendo ahora. No sé cómo me habrían salido los exámenes, pero supongo que estaría en la universidad. Lo que hubiera pasado ahí es una historia diferente", explica Niall.