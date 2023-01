Geri Horner sigue decidida a hacer música country

La cantante Geri Horner, que conoció la fama internacional como parte de las Spice Girls en los años 90 con su apellido de soltera, Halliwell, lleva tiempo intentando relanzar su carrera musical en solitario y, tras varios intentos fallidos, acaba de unirse a la prestigiosa cantera de artistas country de la agencia de talentos CTK Management.

Aunque este cambio de registro pueda resultar sorprendente, el año pasado ya se filtró el que iba a ser su debut en este género musical y su primer disco en una década, una situación que dejó devastada a la británica.

"Geri se quedó hecha polvo cuando su primer álbum de música country se filtró el año pasado, pero muchas de esas canciones tenían ya más de ocho años, así que al final vio el incidente como una oportunidad para perfilar su estilo. Está muy emocionada con su nueva música. Tendrá un trasfondo country, pero también habrá influencia pop", ha revelado una fuente al diario The Sun.

La antes explosiva pelirroja se ha encargado de componer varias de sus nuevas canciones inspirándose en la idílica vida que comparte ahora con su flamante marido Christian Horner, con el que tiene un bebé de tan solo un mes, Montague.

"He vuelto al estudio. Dios mío, estoy tan emocionada. El lugar más extraño en el que he compuesto ha sido a lomos de un caballo en Austin, Texas. Christian iba delante de mí y yo le cantaba al caballo. Tengo una melodía que quiero usar que se me ocurrió en ese momento", confesó la artista previamente al mismo diario.

Para su nueva aventura, la intérprete de 'It's Raining Men' ha elegido a algunos de los mejores profesionales del sector para trabajar, entre los que se encuentran Amy Wadge, que compuso junto a Ed Sheeran y Julian Williams el tema 'Thinking Out Loud', y Eliot Kennedy, autor de la canción 'Say You'll Be There'.

Por: Bang Showbiz