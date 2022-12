Familia Kardashian-Jenner acude a terapia familiar por Caitlyn

La estrella televisiva Kim Kardashian ha revelado que todos los miembros de su amplia familia, tanto los Kardashian como los Jenner, están acudiendo a sesiones de terapia grupal para asimilar el cambio de sexo de su madrastra Caitlyn, conocida como Bruce Jenner antes de su transición.

"A veces creo que todo gira en torno a Caitlyn, pero en realidad se trata de la familia. Vamos juntos a terapia de grupo. Caitlyn me ha enseñado a ser menos crítica. Me siento muy feliz de que la gente haya acogido tan bien este cambio", aseguró Kim durante su intervención en el Commonwealth Club de San Francisco, según se hace eco el periódico Daily Mirror.

Publicidad

La protagonista del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' también aprovechó para dar las gracias en nombre de su madrastra por todo el apoyo recibido desde que hizo públicos sus planes de convertirse en mujer.

"La respuesta ha sido increíblemente positiva. Espero que la gente sea capaz de comprender [su decisión], o que al menos sea compasiva. Espero que la gente no sea crítica. Todo el mundo ha sido maravilloso y eso es algo que Caitlyn aprecia profundamente. En nuestro programa tratamos de recoger la reacción de cada miembro de la familia porque cada uno tiene una forma diferente de aceptar esta transición a nivel emocional", matizó.

Caitlyn, que puso punto final a su matrimonio con la madre de Kim, Kris Jenner, el año pasado, se encargó de educar a la estrella televisiva y a sus hermanos Rob, Khloé y Kourtney tras la muerte de su padre, el abogado Robert Kardashian, en 2003.

La propia Kim reconoce ahora que su padre biológico no le habría apoyado tanto como el resto de su familia en su decisión de posar desnuda para la revista Paper.

Publicidad

"Se sentiría muy orgulloso de mí, aunque creo que no aprobaría lo de Paper, ¡y algunas otras cosas!".

Por Bang ShowBiz