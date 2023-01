Fallece la madre de Louis Tomlinson tras perder la batalla contra el cáncer

Johannah Deakin, la madre del cantante de One Direction Louis Tomlinson , falleció el miércoles a los 42 años tras perder la batalla que mantuvo durante los últimos meses, en la más estricta intimidad, contra la leucemia que le fue diagnosticada a principios de este año.

"Con una inmensa tristeza la familia de Johannah se despidió de ella en la madrugada de este miércoles 7 de diciembre. A Johannah le diagnosticaron una forma muy agresiva de leucemia a principios de este año, debido a la cual tuvo que comenzar de forma inmediata y continuada un tratamiento. Pedimos por favor que se dé a su familia el tiempo y el espacio necesario para llorar su pérdida en privado", reza el comunicado público emitido por la familia.

Publicidad

Hace tres semanas precisamente, el cantante publicó una imagen junto a su madre en la que le expresaba lo mucho que la extrañaba.

Ver: Louis Tomlinson se prepara para lanzar su carrera en solitario

Además de ser madre del famoso componente del grupo británico -a quien tuvo con apenas 18 años-, Johannah también tenía otros seis hijos: Lottie (18), Felicite (16), las gemelas de 12 años Daisy y Phoebe y otro par de gemelos de tan solo 2 años, Ernest y Doris.

Publicidad

El padrastro de Louis, Dan Deakin, ha querido rendir homenaje a su fallecida esposa -con quien contrajo matrimonio en julio de 2014 con el cantante ejerciendo de padrino- para destacar la entrega y dedicación que siempre demostró hacia sus hijos y su espíritu generoso que le llevaba a utilizar su posición privilegiada para ayudar a todo aquel que pudiera.

"Johannah era ante todo una madre maravillosa de siete niños cuyo talento y éxito son una prueba de los valores y principios que ella les inculcó. También se sentía inmensamente orgullosa de ser la abuela del pequeño Freddie [fruto del breve romance de Louis con Briana Jungwirth]. Era una persona increíblemente generosa, que siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas propias. Lo único que deseaba era que todo el mundo a su alrededor fuera feliz. Trabajó sin descanso en numerosas campañas benéficas, ayudando a crear preciados recuerdos tanto para otros como para su familia. Era algo habitual en ella que hiciera lo imposible por ayudar a alguien que lo necesitara tras enterarse de su historia a través de la prensa, y generalmente siempre tenía éxito en todo lo que se proponía", afirma su viudo en el mensaje. "Aunque cinco años es muy poco tiempo, me siento afortunado de haber compartido mi vida con ella y de haber disfrutado de aventuras, recuerdos y felicidad", añade.

Publicidad

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento dirigido a todo el equipo médico que asistió a la madre de Louis durante su estancia en el hospital, tras ingresar el pasado mes de mayo.

El cantante tiene programada una actuación en la final del concurso 'The X Factor' -en el que precisamente inició su andadura One Direction- este mismo sábado, un compromiso profesional que aceptó por expreso deseo de su madre, según informa el periódico The Sun, y en el que se espera presente su primer sencillo como solista.

Publicidad

Por: Bang Showbiz