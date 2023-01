¿Exagerados? Esto pagan Angelina Jolie y Brad Pitt por una noche en Tailandia

La guapa Angelina Jolie, su marido Brad Pitt y sus seis hijos, Maddox (14), Pax (12), Zahara (10), Shiloh (9) y los mellizos Knox y Vivienne (7) se alojan en un palacete de 10 dormitorios en el resort Amanpuri, en Phuket (Tailandia), a un precio de 18.000 dólares la noche (16.500 euros).

"La familia al completo se está alojando en la colosal casa de dos plantas que incluye ocho empleados de servicio, un gimnasio privado y una piscina rodeada de pagodas en miniatura", informan en Page Six.

Publicidad

Por su parte, la revista Us Weekly cuenta que la familia ha sido vista "nadando en el mar al lado de un yate de lujo, jugando al minigolf, de compras en un centro comercial y visitando un templo hindú local en el que la madre rezó".

Hubo un pequeño problema en las idílicas vacaciones familiares cuando Pax se hizo daño en la pierna en un accidente de moto acuática, pero por suerte la lesión no fue grave. (Mira aquí los detalles del accidente)

La popular familia ha estado pasando mucho tiempo en Asia últimamente, ya que Angelina rueda allí la película 'First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia', sobre el régimen comunista de los Jemeres Rojos en Camboya.

Justo antes de Navidad, Angelina y Brad disfrutaron de una romántica escapada a Vietnam, donde visitaron la bahía de Halong.

Publicidad

Por: Bang Showbiz