Este cantante no soporta escuchar a Adele mientras toma el desayuno

Aunque el polémico Noel Gallagher nunca se ha reprimido al destacar lo que le disgusta la música de la artista Adele , ahora ha llegado a decir que las canciones de la británica le estropean el desayuno.

"¿Adele? No soy fan. Siempre suena en la radio cuando estoy tomando mis cereales. '¿Hola?' [en referencia al popular tema 'Hello']. No, ¡que te j*dan!'", cuenta en la edición británica del número de marzo de la revista GQ.

Anteriormente, el excomponente de Oasis había dicho que la música de la artista británica -quien con el lanzamiento de su tercer álbum, '25', superó el record del disco con más copias vendidas en una sola semana en Reino Unido, el 'Be Here Now' de Oasis en 1997- era ideal para mujeres mayores.

"Si alguien quiere saber qué es lo que pienso de Adele, se lo diré... Simplemente no entiendo a qué viene tanto revuelo. No me gusta su música. Es música para j*didas abuelas", comentaba el pasado diciembre a The Telegraph.

Por: Bang Showbiz

