Esta es la razón por la que Paris Hilton nunca buscaría pareja por internet

Aunque ahora está muy enamorada de su novio Thomas Gross, la millonaria Paris Hilton anduvo anteriormente buscando el amor, pero nunca se planteó hacerlo en páginas webs o aplicaciones por miedo al tipo de hombres que podría encontrar ahí.

"No, nunca lo he hecho [buscar novio por internet]. Me darían mucho miedo los acosadores. ¡Mis amigos me han contado historias muy raras!", cuenta a la revista Paper.

Publicidad

Aunque internet no sea su plataforma ideal para buscar el amor, a Paris sí le gustan las redes sociales, algo que demuestra controlando ella misma sus perfiles, en los que cuenta con 13.5 millones de seguidores en Twitter y 5.2 millones en Instagram.

"Sí [me encargo de mis redes sociales], totalmente. Creo que es importante hablar con mis seguidores yo misma. Tengo un miembro de mi equipo que me ayuda a subir lo que quiero, pero normalmente uso Snapchat, tuiteo y subo fotos a Instagram yo misma. Me encanta cómo las redes sociales me permiten conectar con mis fans de forma más personal y enseñarles mi vida y escuchar sus historias", comenta.

La joven de 34 años evita leer comentarios negativos e ignora los rumores sobre su vida privada, como que mantuvo una relación con el ya fallecido Michael Jackson.

"No, no presto atención a los comentarios online... Se han escrito demasiadas mentiras extrañas sobre mí, pero la más rara fue cuando escribieron que había mantenido una relación con Michael Jackson", añade.

Publicidad

Por: Bang Showbiz