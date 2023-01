Esposa de Will Smith aplaude la diversidad en las nominaciones a los Óscar 2017

Tras no acudir el año pasado a la gala de los Óscar como protesta por la falta de artistas negros entre los candidatos a recibir una de las preciadas estatuillas, la actriz Jada Pickett Smith no ha podido evitar emocionarse al descubrir la diversidad que caracteriza las nominaciones de este 2017.

"Es fantástico, es algo maravilloso de ver. En esta edición tenemos un montón de películas excepcionales. Me alegro de ver que proyectos como 'Figuras ocultas', 'Fences' y 'Moonlight' han recibido el reconocimiento que merecían. Esta mañana me siento muy orgullosa", aseguró la esposa de Will Smith a Variety.

Publicidad

A pesar de los avances que se han producido en el último año en el seno de la Academia de Cine, desde el punto de vista de la intérprete aún queda un largo camino por recorrer para acabar con los problemas de racismo y discriminación en el seno de la industria cinematográfica, que a su vez reflejan la actual situación social de su país.

"Es muy importante que, como artistas, utilicemos nuestra plataforma para arrojar luz sobre cómo queremos que se nos identifique como país, especialmente en estos momentos tan complicados. Acabamos de dar un bonito paso adelante. Como artistas, nuestras voces son muy poderosas, creamos historias sobre la identidad de nuestro país. Es importante que nos tomemos en serio esa responsabilidad", matizó.

Sin embargo, todo parece apuntar a que el famoso matrimonio no recorrerá tampoco el próximo febrero la alfombra roja de los premios más importantes del cine sin importar que haya seis actores negros nominados en las categorías principales. Al menos eso se desprende de las últimas declaraciones de Will Smith, quien aseguró en su momento que su enfado con la Academia no tenía nada que ver con la falta de reconocimiento que recibió su película 'La verdad duele'.

"Tenemos que entender qué está pasando. Esto no se trata de nosotros y de ellos, sino de todos. Soy miembro de la Academia, por lo que esto es un problema que todos tenemos que solucionar en conjunto. La única razón de que sea un problema este año es porque parece que hay una regresión. Para mí, Hollywood está viviendo una regresión que es reflejo de la regresión social que está experimentando Estados Unidos. Yo, por mí mismo, quiero ser parte de ese necesario reajuste. Quiero ser parte de la solución", explicaba el año pasado en el programa de televisión 'Good Morning Britain'.

Publicidad

Por: Bang Showbiz