Enrique Iglesias se deja llevar por la 'magia' de la música

Aunque atesora una carrera profesional compuesta por más de 10 álbumes de estudio y un sinfín de exitosas giras musicales, el incombustible Enrique Iglesias reconoce que todavía no ha encontrado la manera de "planear adecuadamente" la grabación y producción de sus reconocidos proyectos discográficos, por lo que se resigna a depender de sus momentos imprevistos de lucidez y creatividad para sacar a relucir su talento artístico en sus alabadas composiciones.

"Con el paso de los años, me he dado cuenta de que no puedes planear nada adecuadamente, es imposible que el resultado de tu trabajo y de tus horas de esfuerzo en el estudio vaya a ser el que tenías planificado desde el principio. Siempre intento tener muy claro lo que quiero hacer antes de empezar a escribir, pero al final sucumbo ante la magia de la música, que a veces consiste en expresarte con naturalidad y sin limitaciones", confesó en el programa 'Loose Women', del canal británico ITV.

El hijo de Julio Iglesias se encuentra estos días en el Reino Unido para presentar en directo las canciones de su nuevo disco 'Sex + Love' con la inestimable ayuda de la extrovertida Demi Lovato, quien ejercerá de telonera en todos los recitales que lleve a cabo en el país. Pese a que la inestable meteorología en las Islas Británicas no es precisamente la más apropiada para disfrutar de un concierto al aire libre, Enrique está convencido de que sus fans británicos exhibirán el mismo cariño y entusiasmo que aquellos de latitudes algo más cálidas.

"Es verdad que el tiempo no nos está acompañando estos días [lluvias y bajas temperaturas], pero una vez que empiece el espectáculo, eso va a ser lo de menos. Me encanta venir aquí a dejarme la piel en el escenario porque los fans británicos son muy entregados y agradecidos, haciendo que la experiencia sea increíble. Contar con el apoyo de las radios es también muy importante para mí, ya que todo artista internacional quiere triunfar en este país, de gran tradición musical", apuntó en la misma conversación.

Más allá de los elogios que dedica a sus "leales" fans británicos, lo cierto es que el astro del pop lleva años soñando con disfrutar de la misma acogida en todos los países del mundo, lo que explica que vaya a esforzarse al máximo para poder presumir en el futuro de haber logrado actuar en cada punto del planeta.

"Si de mí dependiera, actuaría en cada ciudad y en cada país del mundo durante mis giras, porque me encantaría poder decir que he ofrecido conciertos en Sudáfrica, Europa, Asia y América; en todos los continentes", explicaba en un vídeo colgado en su perfil de Twitter.