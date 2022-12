Enrique Iglesias presume de perro malabarista

Desde Amanda Seyfried y su perro Finn, pasando por Lady Gaga y su simpático bulldog francés Asia, son muchas las celebridades a las que les encanta presumir de mascota en las redes sociales y Enrique Iglesias no ha querido ser menos, por lo que ha compartido una imagen para demostrar que su Retriever de Chesapeake es un malabarista nato.

"¡Jack tiene talento! Mi perro está loco...", escribió el intérprete junto a una imagen en la que aparece mirando con orgullo a su mascota mientras esta balancea una pelota de tenis sobre su nariz.

A falta de planes para formar su propia familia junto a su pareja, la extenista Anna Kournikova -con quien mantiene una relación desde hace una década-, la estrella del pop cuida de sus mascotas como si de sus propios hijos se tratara siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten.

De hecho, uno de los mayores temores de Enrique cada vez que inicia una gira es que le suceda algo a uno de sus perros, especialmente después de que tanto Lucas como Grammy [sus dos anteriores canes] fallecieran mientras él se encontraba ausente, algo que le ha hecho plantearse en más de una ocasión si debería comenzar a llevarse a sus animales con él en sus viajes.

"Creedme que me he planteado traerme a mis perros conmigo en muchas ocasiones, para poder visitar con ellos cada nuevo lugar. Pero por triste que me resulte admitirlo, cuando viajo tengo que estar trabajando casi todo el rato y sería demasiado duro para ellos", explicaba recientemente Enrique en un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales.