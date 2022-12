Enamorada: Paris Hilton estrena un nuevo novio multimillonario

Por fin se ha revelado la identidad del misterioso hombre con el que Paris Hilton fue vista hace unos días besándose a bordo de un yate en la isla de Formentera. El afortunado que ha conseguido robarle el corazón a la rica heredera ha resultado ser Thomas Gross, un hombre de negocios con una fortuna personal valorada en 200 millones de dólares.

Se cree que Paris y su nuevo novio comenzaron su relación hace apenas un mes, por lo que todavía estarían "conociéndose" el uno al otro.

Publicidad

"Coincidieron en el Festival de Cine de Cannes en mayo y llevan juntos desde entonces. Lo están pasando muy conociéndose. Paris está encantada de haber encontrado a un hombre de verdad que además resulta ser todo un caballero. Adora la forma en que la trata y están disfrutando mucho juntos", aseguró una fuente al periódico Daily Mail.

La noticia de este nuevo romance llega después de que la propia Paris asegurara que planeaba permanecer soltera durante una temporada tras poner punto final a su relación de dos años con el modelo River Viiperi el pasado verano.

"Estoy haciendo lo que quiero. En el fondo no tengo tiempo para un novio, prefiero seguir soltera", declaraba la televisiva rubia al portal DuJour.com.

Sin embargo, Paris también reconocía en otra entrevista que, tras alcanzar todas sus metas en el terreno profesional, su nuevo sueño consistía en formar su propia familia.

Publicidad

"Me parece que he hecho casi todo lo que quería. He hecho música, diseño, televisión, todo. La única cosa en la que no me había involucrado hasta hace un par de años era el tema inmobiliario y ahora estoy siguiendo los pasos de mi familia abriendo mis propios establecimientos. Es algo que me encanta. Pero lo siguiente que haré será definitivamente formar mi propia familia", reveló Paris en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Por: Bang Showbiz