Emma Thompson: 'Las mujeres en el cine están ahora peor que cuando yo era joven'

La oscarizada actriz Emma Thompson (56) se ha unido a otras compañeras de profesión -como Maggie Gyllenhaal y Helen Mirren- cuestionando el sexismo existente tanto en la televisión como en el cine, ya que en su opinión el mundo de la interpretación "está peor que nunca, y en particular para las mujeres".

"No creo que haya habido ninguna mejora notable. De hecho, para las mujeres la cuestión sobre qué imagen deben dar está peor que cuando yo era joven. Así que no, no tengo una buena impresión. Creo que continúa siendo una total m**rda", señala la actriz en la revista Radio Times.

Publicidad

A pesar de que antes Emma creía que los prejuicios en torno al género estaban desapareciendo gradualmente, actualmente reconoce que su optimismo estaba sobrevalorado.

"Cuando era joven realmente creía que nos dirigíamos hacia un mundo mejor, pero en cambio ahora estamos en una situación peor de lo que nunca hubiera imaginado, en especial para las mujeres, y encuentro esto muy inquietante y triste. Así que trato de dar apoyo al mayor número posible de jóvenes actrices y me doy cuenta de que la mayoría de sus conversaciones giran en torno a la misma cuestión y sobre cómo nada ha cambiado. Es más, algunas formas de sexismo y desprecio a las mujeres se han ido arraigando y se han vuelto más frecuentes", añade Emma.