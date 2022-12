Elton Jhon destapa su dolorosa etapa como adicto a las drogas

El célebre Elton John disfruta en la actualidad de una vida llena de satisfacciones tanto en el plano profesional como en el personal -ha formado una estable vida familiar con su marido David Furnish y sus dos hijos-, pero ahora que el mundo del cine le rendirá homenaje con una película biográfica sobre su larga e incomparable trayectoria, el veterano artista ha tenido que abrir el baúl de los recuerdos para sacar a la luz aquellas dolorosas vivencias que le proporcionaron sus ya superados problemas con el alcohol y las drogas.

"Elton nos ha estado ayudando mucho en las labores de documentación, porque quiere que el guión de la película sea lo más fiel posible a la realidad. Un día me llevó a su casa y me dijo: 'Voy a enseñarte algo que jamás he dejado que nadie vea'. Abrió una especie de caja fuerte que tenía en su despacho y sacó varios diarios en los que contaba con detalle lo que le habían deparado sus meses en rehabilitación", desveló el guionista Lee Hall, responsable del biopic, al diario The Sun.

Publicidad

Sin embargo, más allá de ofrecer al equipo del largometraje información de primera mano sobre uno de los episodios más oscuros de su vida, el premiado artista ha preferido no vincularse excesivamente en el proyecto con el objetivo de no interferir en el trabajo de los profesionales del cine, además de para no tener que revivir personalmente ciertas situaciones que todavía le hacen temblar.

"Por otro lado, nunca nos ha dado indicaciones de cómo tenemos que aproximarnos a su historia ni ha querido influir de manera alguna en la propuesta que queremos llevar a la pantalla. Sabe que para contar una buena historia de la forma más precisa posible, es necesario mantener cierta distancia con el personaje en cuestión para no acabar contaminado por emociones que puedan distorsionar la narrativa", aseguró Hall al mismo medio, sin dar más detalles de una cinta que proyectará el lado más íntimo y vulnerable de la estrella de la música.