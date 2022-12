Elsa Pataky celebra el primer cumpleaños de sus gemelos presumiendo de cuerpazo

La actriz Elsa Pataky ha aprovechado el primer cumpleaños de sus gemelos Sasha y Tristan para demostrar que su saludable estilo de vida y su afición por el deporte -que recoge en su libro 'Intensidad Max'- han dado sus frutos, compartiendo en sus redes sociales una fotografía en bikini en la que queda claro que ya ha recuperado la impresionante figura que lucía antes de su último embarazo.

"¡Muchas felicidades, peques! Gracias por todos los momentos que hemos disfrutado durante vuestro primer añito de vida, ¡y los que nos quedan por vivir! Juntos paso a paso", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram, donde publicó una tierna instantánea en la que aparece paseando con Sasha por una playa.

Publicidad

Los gemelos de Elsa y su marido Chris Hemsworth han celebrado su primer año de vida en el país natal de su famoso padre, Australia, donde la familia decidió mudarse recientemente para huir del acoso mediático que sufría en Los Ángeles.

"Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen [los paparazzi], me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos siempre están ahí, las 24 horas, los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura. Me importa una mi**da lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando estás en peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera", explicaba Chris a la edición australiana de la revista GQ.