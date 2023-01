Eliminan entrevista de Jeremy Piven debido a sus acusaciones de acoso

La aparición de Jeremy Piven en el programa de Stephen Colbert ha sido suspendida a raíz de las declaraciones realizadas contra él por la modelo erótica y Playmate Ariana Bellamar, quien aseguró a través de Twitter que el actor de 'Entourage' -serie en la que daba vida a popular Ari Gold- la tocó de manera inapropiada en dos ocasiones: una en su camerino y otra en la famosa mansión Playboy.

"La entrevista de Jeremy Piven que debía emitirse este viernes fue grabada de antemano esta semana, en concreto el pasado lunes 30 de octubre. En vista de que en ese momento no pudimos abordar los últimos acontecimientos en dicha conversación, sustituiremos ese segmento por el de otro invitado", ha confirmado un portavoz del programa a The Hollywood Reporter.

El hecho de que Piven haya negado rotundamente dichas acusaciones no parece haber servido para nada en ese sentido. En un comunicado público, Piven dejó muy claro que esas situaciones relatadas por la modelo nunca habían tenido lugar, además de expresar su preocupación ante la posibilidad de que relatos falsos como ese empañaran las confesiones de las verdaderas víctimas.

"Niego rotundamente las espantosas alegaciones que se han difundido sobre mí. No sucedió. Requiere de un gran coraje por parte de las víctimas contar sus historias, y espero que las acusaciones falsas sobre mí, que no tuvieron lugar, no empañen las que sí deberían ser escuchadas", afirmó a través de su representante.

Por su parte, Ariana ha continuado utilizando su perfil de Twitter para defender su versión de los hechos, interpelando incluso en un tuit a la actriz Debra Messing -protagonista de 'Will and Grace'- para preguntarle si los rumores que habían llegado hasta ella, sobre el trato inapropiado que habría recibido a manos de Piven, eran ciertos, aunque de momento no ha recibido respuesta.

La modelo también ha querido dar visibilidad al mensaje difundido por la antigua intérprete de 'Smallville', Cassidy Freeman, en el que esta daba a entender que el intérprete habría intentado propasarse con ella aprovechándose de su juventud, además de agradecer a Colbert su decisión de eliminarle del espacio televisivo ante la polémica.

"Gracias, Stephen, por ser uno de los buenos. No es ninguna sorpresa que seas el presentador favorito de mis niñas", le aseguró en otro tuit.