El zoo de Paris Hilton: ardillas voladoras, hurones y un poni

El amor por los animales de la millonaria Paris Hilton le ha llevado a tener una amplia y variada colección de mascotas. Perros, gatos, hurones... todo cabe en la vivienda y en el corazón de Paris.

"Tengo como 30 mascotas. Son lindísimas. Tengo perros, hurones, gatos, un poni y ardillas voladoras. Las ardillas están en una enorme jaula y andan por ahí flotando. Lo que realmente hacen es flotar y caer", contó la DJ a la emisora BBC Radio 1.

Pero aunque adore a todos sus animalitos, por quien siente verdadera devoción es por su chihuahua Peter Pan, su "favorito" desde que Tinkerbell pasara a mejor vida a los 14 años el pasado mes de abril.

"Tinkerbell era mi favorita y ahora mi favorito es Peter Pan, es un chihuahua".

Tanto es el amor que siente Paris por sus mascotas que nunca abandonaría definitivamente Los Ángeles, porque es donde están todos ellos.

"Me encanta Londres, es una de mis ciudades favoritas. Me encantaría vivir aquí. Pero no puedo porque todos mis animales están en Los Ángeles, y mi trabajo, y mi familia".

Las dos últimas adiciones al zoo doméstico de Paris son sus pomerania miniatura Prince Hilton y Princess Paris Jr.

Por: Bang Showbiz