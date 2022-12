El rejuvenecido rostro de Renée Zellweger se debe a su nuevo estilo de vida

La nueva imagen de la actriz Renée Zellweger ha generado un aluvión de comentarios tras su aparición en una entrega de premios el pasado lunes en Hollywood, donde lució un rostro prácticamente irreconocible en el que muchos quisieron ver señales inequívocas de un abuso de la cirugía plástica. Sin embargo, la protagonista de las películas de Bridget Jones asegura que su sorprendente cambio se debe a su nuevo estilo de vida "más saludable" y a su recién encontrada paz interior.

"Estoy encantada de que la gente crea que estoy diferente. Estoy llevando una vida distinta, más feliz y más satisfactoria, y puede que eso se note también en el exterior. Mis amigos dicen que parezco más en paz conmigo misma. Estoy sana. Durante demasiado tiempo no presté atención a eso. Seguía un horario poco realista y no me permitía cuidar de mí misma", aseguró la intérprete a la revista People.

La decisión de Renée de dar un giro radical a su rutina diaria se produjo después de que se diese cuenta de que había estado tomando "decisiones perjudiciales" para su vida al trabajar sin descanso, por lo que decidió que era el momento de "cambiar las cosas".

"En lugar de tomarme un descanso para reajustarme, solía seguir adelante hasta acabar agotada y sin duda tomé algunas decisiones muy perjudiciales para mí misma. Era muy consciente de todo el caos a mi alrededor y al final elegí cambiar las cosas. La gente no sabía cómo estaba a los 40 años, no me han visto sana durante un largo tiempo. Puede que luzca diferente, pero quién no lo hace cuando envejece. Pero estoy diferente, sí. Ahora soy feliz", concluyó.

Por: Bang Showbiz