El regalo que Lamar Odom le dio a Khloé Kardashian por San Valentín

La estrella televisiva Khloé Kardashian pasó este domingo el día de San Valentín junto a su exmarido Lamar Odom, quien quiso agradecerle con flores toda su ayuda y cuidados tras sufrir una sobredosis el año pasado en un burdel de Nevada.

"Fue más un día entre amigos que algo romántico. Lamar aprecia a Khloé mucho por todo lo que ha hecho por él en los últimos meses. Le compró unas flores preciosas por ser una mujer y una amiga a la que siempre querrá", explicó una fuente a E! News.

Por su parte, Khloé -cuyo divorcio de Lamar aún no está concluido- comenzó el día de San Valentín compartiendo toda una declaración de intenciones en sus redes sociales.

"Invierte tu tiempo en aquellos que te quieren incondicionalmente. No lo desperdicies en aquellos que solo te quieren cuando las condiciones son las adecuadas para ellos", se leía en la imagen que Khloé compartió en su cuenta de Instagram, junto a un mensaje afirmando: "Tenemos que aprender a aceptar el amor que no nos dan. Creedles cuando os muestran su verdadera cara. Dejad de intentar convertir a las personas en alguien que no son. Daos cuenta de que, aunque ponemos a alguien en un pedestal, eso no significa que sus opiniones nos definan. Debemos aprender a querernos incondicionalmente a nosotros antes que a nadie más. Tenemos la fortaleza para no permitir que alguien nos quiera a su manera".

Además, Khloé -que recientemente concluyó su relación con el jugador de baloncesto James Harden- aconsejó a todos sus seguidores que no se conformaran más que con un "amor incondicional".

"Elegid ser felices por encima de todo lo demás. El amor es distinto para cada uno de nosotros. Sed lo suficientemente fuertes como para aceptar solo amor incondicional".

Por: Bang Showbiz

