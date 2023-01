El nuevo romance de Brooklyn Beckham se afianza... ¿y qué pasa con Chloe Moretz?

Hace menos de un mes que saltaron las alarmas en torno al supuesto romance que Brooklyn Beckham había iniciado con la modelo de 19 años Lexi Wood, después de que fueran descubiertos muy acaramelados en un estudios de tatuajes de West Hollywood, pero parece que el noviazgo de los dos jóvenes está ya completamente afianzado.

Al menos eso es lo que se desprende de la naturalidad con la que se dejaron ver en público este fin de semana en una nueva ciudad, Nueva York, donde el joven aspirante a fotógrafo se está formando en el centro Parsons School of Design. Las clases y demás obligaciones de su nueva vida de estudiante no le impidieron encontrar tiempo para organizar una romántica cena para su nueva chica en el restaurante Catch NYC y una velada de baile posterior en el club The Bonx. Varios testigos presenciales han asegurado al portal Access Hollywood que los dos enamorados no trataron de esconderse en ningún momento a lo largo de la noche: "Se mostraron muy cariñosos el uno con el otro y no pararon de besarse".

Sus respectivas carreras y su interés por la fotografía -él detrás de la cámara y ella delante- habría contribuido a estrechar el vínculo que les unía desde un primer momento.

"Ella se ha convertido en su musa. Brooklyn ha estado retratándola a lo largo de esta última semana en un estudio de la gran manzana", apunta otro informante.

Por otra parte, llama la atención que, pese a la rapidez con la que estaría evolucionando su nueva historia de amor, en el popular perfil de Instagram de Brooklyn aún puedan encontrarse imágenes en las que aparece junto a la actriz Chloe Grace Moretz, con quien mantuvo una relación intermitente durante al menos dos años. Basta con retroceder hasta el pasado mes de febrero para encontrar varias instantáneas de Chloe y Brooklyn en las que posan abrazados y felices, lo que hace que muchos piensen que esta enésima ruptura no sería más que temporal.

