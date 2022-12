El matrimonio ha cambiado a Anne Hathaway

La actriz Anne Hathaway -que se casó con Adam Shulman hace dos años después de casi cuatro de noviazgo- no esperaba sentir nada diferente después de hacer oficial la unión con su pareja pero ahora que ha pasado un tiempo sí que siente que es una mujer más abierta.

"Hablamos de ello antes de comprometernos y de cómo esto [el matrimonio] no iba a cambiar nada. Pero algo cambia y no sé lo que es. No me di cuenta de que estaba manteniendo una parte de mí protegida y ahora va todo en esa línea. Soy suya y él es mío. ¡Dios! Perdonadme, es muy cursi", confesó en el programa de televisión 'Today' de la cadena estadounidense NBC.

Anne cree que todos los matrimonios son "únicos" y que no hay una fórmula única para hacer que una relación funcione.

"No hay ninguna clave. Cada matrimonio es único porque cada persona también es única. Ni siquiera tiene que ser un matrimonio, puede ser solo una relación. Una cosa que funciona para una pareja no tiene necesariamente que funcionar para otra. Creo que lo más importante en una relación es ser honesto y auténtico con la otra persona. Eso es lo que nosotros hacemos y hasta ahora nos está funcionando muy bien", contaba recientemente a E! News.