El hijo de Penélope Cruz debuta en el teatro londinense

Aunque solo tiene dos años, el pequeño Leo Encinas Cruz parece haber demostrado a sus famosos padres, Javier Bardem y Penélope Cruz, que ha heredado lo mejor de sus respectivas facetas interpretativas, ya que no dudó en subirse al escenario de una obra de teatro infantil para unirse al elenco de actores, arrancando aplausos y risas entre todos los asistentes.



La divertida anécdota ocurrió en Londres -ciudad en la que la pareja suele refugiarse cuando quiere escapar del exceso de atención mediática que genera en España- y sirvió para que todos los asistentes pudieran ver el momentáneo 'compromiso' en el que el pequeño puso a su madre.



"Los actores de la obra 'The Snail and the Whale' ['El Caracol y la Ballena'] empezaron a animar a los niños a que cantaran y bailaran como forma de salvar a la ballena, pero este niño [Leo] decidió que la iba a salvar él mismo y por eso se lanzó como un torbellino al escenario. Se metió tanto en la historia, que su madre se vio obligada a correr detrás de él para agarrarlo y llevarlo de vuelta a la butaca. La anécdota le sacó los colores [a Penélope Cruz], pero el público se lo tomó muy bien y empezó a aplaudir", reveló un testigo al diario londinense Evening Standard.



La intérprete madrileña ha concedido numerosas entrevistas últimamente tanto para promocionar su última película, 'El consejero', como para vender las bondades de la lactancia materna, pero al mismo tiempo ha sabido mostrarse muy discreta en toda aparición pública que ha protagonizado en los días previos a la Navidad. Tanto es así, que Penélope y Bardem lograron pasar casi desapercibidos durante su visita a un abarrotado mercado navideño en el centro de la capital británica, gracias en parte a que la pareja decidió salir a la calle con ropa informal y gorras que ocultaban parcialmente sus rostros.



Disfrutando al máximo de la vida familiar tras un año de intenso trabajo -la actriz debutó en la dirección con un anuncio para Agent Provocateur y estrenó recientemente dos películas-, Penélope Cruz demuestra que está dispuesta a hacer de su familia su prioridad absoluta en los próximos meses, sobre todo después de que la familia recibiera hace cuatro meses a un nuevo miembro: la pequeña Luna.



" Mi gran prioridad es la familia . Cuando tienes hijos, toda tu atención se centra únicamente en las cosas importantes. Todos los días doy gracias por las personas que tengo en mi vida, por mi trabajo, por la comida que tengo en el plato y también por la salud que me acompaña. Sin esas cosas no podría estar tan satisfecha como lo estoy hoy en día", confesaba la artista a la revista de la firma de moda Net-A-Porter.

Fuente: Bang Showbiz