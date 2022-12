El hijo de Eugenio Derbez niega haber mantenido relaciones sexuales en un coche

El joven actor Vadhir Derbez, hijo del famoso Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo, ha querido salir al paso de los comentarios que durante las últimas semanas han suscitado una serie de fotografías en las que parecía que la pareja estaba siendo multada por mantener relaciones sexuales en su coche asegurando que no estaban haciendo nada comprometido.

"Eso son mentiras, ya sabén cómo son. Si hubieran tenido una foto de tan solo un beso la habrían puesto. Pero nada que ver, no estábamos haciendo nada malo. Fue rarísimo que se nos acercaran. Mi novia me dijo que no me bajara del carro, porque le parecía que iban a hacerme algo. Fue muy raro", declaró Vadhir ante los medios durante el estreno de la película 'Las horas contigo'.

Lo que más ha molestado al joven de este incidente, que está convencido que fue orquestado por la policía en colaboración con los reporteros gráficos, es que ha hecho sufrir a su pareja, poco acostumbrada a verse expuesta a las críticas de la opinión pública.

"Mi novia no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Es muy fuerte que de repente saquen una noticia diciendo que estás haciendo cosas, cuando no es cierto", lamentó el intérprete, para añadir justo después: "Seguramente el fotógrafo y los polis tenían un arreglo o algo. Pero me parece muy triste... De por sí el país está inseguro y, si encima pasa esto, ¿qué voy a hacer la siguiente vez que me paren?".

Fuente: Bang Showbiz