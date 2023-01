El bonito gesto del rapero T.I. con unas madres solteras por Navidad

Estas fiestas, el rapero T.I. ha querido demostrar su agradecimiento por la posición privilegiada de la que él goza a día de hoy gracias a su carrera musical echando una mano a algunos de los vecinos de su Atlanta natal con sus regalos navideños.

En concreto, el pasado 24 de diciembre el artista se presentó en un establecimiento de la cadena Target dispuesto a ocuparse de las compras de todas las "madres solteras" que se cruzaran en su camino, como revela un vídeo que ha compartido él mismo en su cuenta de Instagram, en el que puede vérsele entrando a la tienda y pidiendo a gritos que todo aquel que lo necesitara se reuniera con él en la parte trasera, junto a las cajas registradores, donde procedió a desembolsar 20.000 dólares pagando todos los productos que había en los carritos de unos cuantos afortunados.

"Ojalá hubiera podido llegar antes, quedarme más tiempo y hacerme más por mucha más gente (pero Delta se interpuso en nuestros planes)", arrancaba el mensaje que acompañaba a la grabación y en el que etiquetó a la compañía aérea, dando a entender que su vista al centro comercial no se alargó más debido a un vuelo que no podía perder.

"Aún así me siento muy afortunado de poder hacer algo por aquellos que lo necesitan. Feliz Navidad a todos los que me ayudaron a ventilarme veinte de los grandes en 30 minutos. Y a todos aquellos que no se cruzaron conmigo... ya nos veremos el año que viene. Felices fiestas a todos. De mi parte y de la de los míos, a vosotros y todos los vuestros... ¡feliz Navidad!", concluyó.

Sin embargo, alegrarle el día a varios compradores no fue suficiente para el artista, cuyo verdadero nombre es Clifford Joseph Harris, Jr. Poco después también acudió a una guardería infantil para familias con pocos recursos cargado de artículos de primera necesidad -como pañales- con los que hacer un poco más sencilla la importante tarea que desempeñan los cuidadores y responsables del centro, y juguetes con los que alegrarles el día a los más pequeños.

"Supongo que Papá Noel no llega a algunos lugares... ¡Pero no os preocupéis! Por eso mismo considero una bendición que yo pueda serlo para otros. Seguiré aquí, ayudando en los lugares donde nadie más lo hace, tanto tiempo como pueda...", aseguraba en otra publicación que también iba acompañada de su consiguiente vídeo.

Por: Bang Showbiz