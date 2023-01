Ed Westwick, protagonista de ‘Gossip Girl’, es acusado de violación

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha confirmado que está investigando las graves acusaciones realizadas contra el actor Ed Westwick a principios de esta semana por una mujer llamada Kristina Cohen, quien también habría presentado una denuncia ante las autoridades.

"Cohen vino a la comisaría de policía de Hollywood para denunciar un caso de agresión sexual. El sospechoso responde al nombre de Ed Westwick. Por el momento la investigación está en marcha", se han limitado a informar en ese sentido.

El relato de Kristina Cohen, actriz profesional que ha contado con pequeños papeles en series como 'Californication', acerca de cómo el antiguo protagonista de 'Gossip Girl' la violó hace tres años durante una cena en casa de este a la que también acudió su entonces novio -amigo de la estrella- ha generado una gran conmoción, a pesar de que Westwick ya ha negado rotundamente dichas incriminaciones.

"No conozco a esta mujer. Nunca he obligado a hacer nada a ninguna mujer, de ninguna manera. Y desde luego nunca he violado a nadie", apuntó en un escueto comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter.

En un largo mensaje compartido en su tablón de Facebook, Kristina Cohen ha explicado por qué ha decidido romper su silencio ahora acerca de su experiencia, tras sentirse inspirada por las decenas de hombres y mujeres que han compartido en las últimas semanas los casos de acoso y las agresiones de las que fueron víctimas en el marco de la industria, además de citar el suyo como el ejemplo perfecto de las dudas y las críticas que afrontan los denunciantes en este tipo de situaciones. En su caso, el productor con el que mantenía una relación en ese momento y a quien supuestamente había acompañado a la vivienda de Westwick le "culpó" de haber "formado parte" de la agresión y le aseguró que si denunciaba lo ocurrido el famoso intérprete "destruiría su carrera".

En ese misma publicación, la actriz también relata cómo Westwick le habría propuesto a ella y a su acompañante que mantuvieran relaciones sexuales en grupo al inicio de la velada, ante lo cual ella habría decidido retirarse a la habitación de invitados, con el pretexto de que se encontraba cansada, para huir de una situación incómoda. Cuando se despertó poco después, se habría encontrado al actor encima de ella, agarrándola con fuerza y gritándole para que dejara de resistirse a sus avances.

"Me enferma ver cómo se respeta a hombres como Ed en publico. Cómo se les entrevista en foros tan prestigiosos como la Oxford Union Society en la Universidad de Oxford, donde incluso se le nombró 'Una de las Personas que Están Cambiando Nuestro Mundo'. ¿Dónde termina todo esto? El que hombres como él usen la fama y el poder para violar e intimidar, y que luego sigan recibiendo premios y reconocimientos", concluye su alegato.

Por: Bang Showbiz