Drew Barrymore llora al recordar su infancia

La actriz estadounidense da vida a una madre soltera en la película 'Juntos y revueltos', un trabajo que aunque gratificante le supuso "romper a llorar" en distintas ocasiones del rodaje porque la trama, que gira en torno a una madre soltera, le recordaba a la relación que ella tenía con su propia madre.

"No podía hacer mis escenas con Bella Thorne [la hija de Adam Sandler en el filme]. Ella necesitaba una madre y yo me veía reflejada en esa situación. Las madres son mi talón de Aquiles, emocionalmente hablando. Ha habido momentos en los que yo necesitaba una madre. Yo voy a estar ahí para mis hijas", contó la artista a la revista Us Weekly.

Drew -madre de dos hijas: Olive (20 meses) y Frankie (1 mes), fruto de su relación con Will Kopelman- compatibiliza sus compromisos profesionales con los exigentes cuidados que requieren las pequeñas, por lo que se encuentra habitualmente "muy cansada", tanto, como para no festejar el día de la madre, celebración que en Estados Unidos tiene lugar el 11 de mayo.

"He estado tres años embarazada, tumbada en el sofá, llevando pantalón de chándal y comiendo comida rápida. Era como: 'Deberíamos hacer algo especial', pero estábamos demasiado cansados", declaró la actriz.