¿Dónde se ha metido Kevin Spacey después de su escándalo de acoso sexual?

El actor Kevin Spacey ha desaparecido de la escena pública desde que fuera acusado de acoso sexual por más de una decena de hombres que trabajaron o coincidieron con él a lo largo de las últimas décadas, todo ello a raíz de una historia compartida por el intérprete Anthony Rapp sobre la fiesta en la que el oscarizado artista habría intentado forzarle a mantener relaciones sexuales cuando él tenía tan solo 14 años.

Tras perder el Emmy honorífico y su contrato con Netflix, lo que automáticamente le excluye de la serie 'House of Cards' que produce el gigante del streaming y cancela la emisión en dicha plataforma del biopic sobre Gore Vidal que iba a protagonizar, Spacey no ha vuelto a ser visto en público. Según apuntaba su representante a finales de la semana pasada, después de que surgieran nuevos relatos sobre su comportamiento 'depredador' en el set de rodaje y como director artístico del teatro londinense Old Vic, el actor se estaba tomando un tiempo "para someterse a evaluación y tratamiento", aunque en aquel momento no matizó si lo haría para lidiar con la presión y el estrés derivados del escándalo del que era protagonista o para luchar contra algún tipo de adicción o problema que arrastraría desde hace años.

Publicidad

Netflix saldrá de producción de "House of Cards" si Spacey continúa en la serie

Pues bien, finalmente parece que se trataba de esta última opción, ya que los últimos rumores -corroborados por el tabloide Daily Mail- apuntan a que Kevin Spacey habría ingresado en una conocida clínica de Arizona (Estados Unidos) llamada The Meadows, curiosamente la misma en la que está internado el productor caído en desgracia Harvey Weinstein, acusado de acosar y agredir sexualmente a cerca de un centenar de mujeres.

El intérprete de 'American Beauty' habría ingresado en el prestigioso centro, que lleva tratando a la flor y nata de la industria del cine, la moda y la música desde la década de los 80, a finales de la semana pasada. Entre los ilustres residentes que han pisado las instalaciones de The Meadows se cuentan Selena Gomez, Elle Macpherson, Tiger Woods, Kate Moss... cada una de ellos para lidiar con sus demonios personales.

La clínica cuenta además con un reputado programa para adictos al sexo, conocido como 'Gentle Path' -que se podría traducir libremente como 'El Camino dócil'-, en el que sus pacientes hacen terapia a través de actividades artísticas.

Publicidad

Por: Bang Showbiz