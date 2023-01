Dinah-Jane, de Fifth Harmony, siente debilidad por Snoop Dogg

La integrante del grupo Fifth Harmony Dinah-Jane Hansen no podría tener mejor opinión del rapero Snoop Dogg, a quien conoció durante la celebración de un partido de baloncesto entre famosos y quien se mostró con ella muy amigable y paciente en todo momento.

"He coincidido con Snoop Dogg un par de veces, y diría que somos buenos amigos. En los premios BET, donde jugué al baloncesto con otros famosos, Snoop Dogg estaba en mi equipo. Estaba muy cohibida porque nunca había pasado el rato con tantos famosos en el mismo sitio pero Snoop Dogg fue el primero que se me acercó y, aunque no juego al baloncesto, se acercó y dijo: '¡¿Qué pasa, amiga?!', intentando que estuviera cómoda. Empezó a enseñarme a jugar y yo estaba en plan: '¿Cómo se tira a canasta? ¿Cómo se bota la pelota?'", recordó Dinah-Jane a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La joven de 18 años también aprovechó la ocasión para conocer a uno de sus artistas favoritos, Chris Brown, pero supo contenerse y no mostrarse como una fan histérica.

"Chris Brown también estaba en mi equipo y estaba llorando por dentro, me moría, aunque tengo que darme algo de crédito por controlar mi parte de fan, porque si saliera, uh, me habría quedado a un lado de la pista todo el tiempo".