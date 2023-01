Diego Boneta: 'Los mexicanos triunfamos en Hollywood por ser muy trabajadores'

El factor determinante para que Diego Boneta consiguiera conquistar Hollywood no fue su físico de infarto ni su impecable acento inglés, sino su tenacidad, una virtud que él considera que es la que ayuda a triunfar a sus compatriotas en el cine estadounidense a pesar de todos los estereotipos.

"Yo me pasé tres años haciendo cuatro castings a la semana hasta que conseguí el primer papel, la competencia es brutal. Y siendo totalmente honesto, ser mexicano allí... sí que hay un estereotipo. Pero el arma que tenemos es que somos muy trabajadores. Puede que no seas el más talentoso o el más galán, pero sí eres el más trabajador", afirmó el intérprete en una entrevista al programa 'Hoy' de Televisa.

En el caso de Diego, el apoyo de su familia resultó crucial a la hora de conseguir abrirse un hueco en la meca del cine.

"La verdad es que te vas para Los Ángeles y allí es una cultura totalmente diferente, pero algo que siempre ha estado ahí para mí es ese núcleo familiar mexicano. Soy muy cercano a mis papás y a mis hermanos. En esos tiempos más difíciles, cuando estás haciendo audiciones con todo el rechazo, es bueno tener ese apoyo", añadió.

Aunque ahora es una de las jóvenes promesas de Hollywood por derecho propio, Diego no corre ningún peligro de que la fama se le suba a la cabeza porque su madre sabe cómo quitarle los aires de estrella de manera contundente.

"Los chingadazos de mi madre me mantienen con los pies en la tierra. Te mentiría si te dijera que he tenido una vida normal: mi carrera empezó cuando tenía ocho años en un programa de televisión. Pero en casa no me tratan como un actor, sino como el hijo mayor que encontró su pasión desde niño", confesaba hace unos meses a Revista Central.