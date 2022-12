Despiden a la modelo de Victoria's Secret que criticó a Taylor Swift

La modelo de Victoria's Secret Jessica Hart podría haber sido despedida tras los comentarios que hizo sobre Taylor Swift y su actuación en el desfile anual de la firma el pasado mes de noviembre en Nueva York. Según Jessica, Taylor no "encajaba" en una pasarela llena de modelos profesionales y tampoco "tenía lo que hacía falta tener".

Según Page Six, del periódico The New York Post, la compañía habría prohibido a la modelo aparecer en el desfile del año que viene así como en su próximo catálogo.

A pesar de que Jessica no forma parte del exclusivo grupo de ángeles que sí incluye a Alessandra Ambrosio o Lily Aldridge -famosas por recorrer la pasarela llevando alas y los diseños más destacados de la marca- sí que es una cara recurrente de la firma en sus campañas y desfiles desde el año 2009.

De nada parece haber servido las declaraciones que días después del evento hizo a Us Weekly: "Adoro a Taylor Swift y me encantó estar con ella en el desfile de Victoria's Secret. Es una verdadera estrella del rock y lo hizo genial el otro día".

Por: Bang Showbiz