David Bisbal y Eugenia Suárez terminaron su relación 'sin ningún drama'

Aunque todavía se desconocen las razones que empujaron a David Bisbal y a la actriz Eugenia Suárez a poner punto final a su relación sentimental tras un año juntos, lo que sí está claro es que lo hicieron de la forma más cordial posible y sin ningún "drama" de por medio.

"Cada uno tiene que hacer su trabajo, los dos estamos en un ambiente muy parecido y es natural que nos crucemos. Además, terminamos bien, entonces no hubo drama", explica la intérprete al periódico argentino La Nación.

Por esa misma razón a la argentina no le preocupa la posibilidad de encontrarse con Bisbal en alguna alfombra roja -como ya sucedió en la entrega de los Premios Platino en Marbella (España)- porque está acostumbrada a ese tipo de momentos 'incómodos'.

"Qué sé yo, a mis exnovios siempre me los cruzo. El papá de mi hija [Nicolás Cabré] es actor, Nacho Viale [otro ex] es productor... Es normal cruzármelos siempre. No soy una mujer que se ponga tensa con esas cosas. Soy tranquila, trabajo desde pequeña y sé cuándo me llaman por mí y cuándo me llaman por otras cosas", añade.

La buena relación de Bisbal y la joven quedó patente cuando ella se apresuró a salir en su defensa asegurando que era una persona "correcta, educada y recta" cuando el nombre del cantante se vio relacionado con una investigación judicial sobre prostitución VIP

"Siempre digo que no me gusta dar explicaciones, y al final por una razón u otra, cuando algo me parece grave o injusto, termino haciéndolo. A veces mediatizan o acusan a las personas de cosas realmente graves sin darse cuenta, sin pensar en el problema que pueden generar. En esta ocasión aprovecho para decir que no he conocido persona más correcta, educada y recta que David, y me apena mucho cuando pasan estas cosas porque imagino cómo se debe sentir. Sin duda fue alguien importantísimo en mi vida, alguien que siempre querré, por eso aprovecho para remarcar la clase de persona y hombre que es", afirmó entonces Eugenia en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.