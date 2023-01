David Beckham es nombrado el 'Hombre Más Sexy del Mundo'

Aunque el exfutbolista ha sido elegido este martes el Hombre Más Sexy del Mundo por la revista People, él no tiene la impresión de que su atractivo físico sea nada especial, por lo que cree que en el fondo recibir un título como ese es mérito exclusivo de su estilista y del photoshop.

"Obviamente me gustaría agradecerles a mis padres que me trajeran a este mundo, desde luego. También me gustaría darles las gracias a mi peluquero, a mi estilista y a photoshop. Nunca he sentido que sea una persona atractiva o sexy. Me gusta ponerme ropa bonita y trajes de calidad para sentirme bien, pero nunca pienso en mí mismo de esa manera", explicó Beckham a People.

A pesar de no considerarse merecedor de tal honor, al exdeportista le ha hecho especial ilusión recibirlo.

"Me he enterado hace cosa de una hora. Es el mejor momento de mi carrera", afirmó en el programa 'Jimmy Kimmel Live!' al que acudió tras hacerse pública la noticia.

Aunque la mujer de Beckham, la diseñadora Victoria, está "como loca" porque su marido haya recibido un título que el año pasado recayó sobre el actor Chris Hemsworth, a los cuatro hijos del matrimonio -Brooklyn (16), Romeo (12), Cruz (10) y Harper (4)- les ha parecido que se trataba de una equivocación.

"Nos lo hemos tomado a bromar y los niños se han reído de mí y me han dicho: '¿De verdad? ¿Eres el hombre más sexy?'", reveló.

Por: Bang Showbiz